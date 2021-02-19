شكرا لقرائتكم شهادة محمد الشرنوبي الإعدادية تثير الجدل.. ما القصة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس وثيقة تُفيد بحصول الفنان محمد الشرنوبي على الشهادة الإعدادية، وأشارت الأخبار إلى أن هذه الشهادة هي الوحيدة التي حصل عليها الفنان، وأنه لم يكمل تعليمه الثانوي أو الجامعي ليكون الموضوع ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي باختلاف الآراء.

وقال بعض المتابعين إن الشرنوبي لم يهتم باستكمال دراسته، إذ جاءته الشهرة في سن مبكرة أثناء فترة المراهقة، بينما كان رأي البعض أن النجاح ليس بالشهادات الجامعية، وأن الفنان المصري استطاع تحقيق نجاح وشهرة كبيرة ويستحق ما وصل إليه حتى الآن.

بدوره، تجاهل الفنان الشاب كل هذه الضجة ولم يعلق على الأمر بالنفي أو التأكيد، كما رفضت زوجته التعليق على الأمر بحسب وسائل إعلام مصرية.

وعبر حسابه على Instagram نشر الشرنوبي صورتين جديدتين وكتب معلقًا: "الحمد لله على كل نعمة ربنا بينعم علينا بيها.. الحمد لله على نعمة الأهل والصحاب والناس اللي بتحبك".

في حين، تساءل رواد مواقع التواصل حول ما إذا كانت هذه الأنباء تؤدي إلى فصله من نقابة المهن الموسيقية، ليرد طارق مرتضى المتحدث الرسمي للنقابة بأن الفنان محمد الشرنوبي لم يدع يوما حصوله على شهادة جامعية، وأن عضوية النقابة لا تشترط الحصول على مؤهل عالٍ، مشيرًا إلى أن النقابة لا تشترط حصول المتقدم للعضوية على شهادة بكالوريوس.

وتدرج محمد الشرنوبي خلال سنوات قليلة على سلالم التمثيل ومنها إلى الغناء وأصبح نجماً شهيراً في سن صغيرة، حيث كانت بداياته مع النجمة يسرا بمسلسل "في أيد أمينة"، وكذلك تعاون مع بسمة، وجمال سليمان في مسلسل "قصة حب".

ويعرض له حالياً مسلسل "لؤلؤ" وأغنية الإعلان الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل على القنوات المصرية المختلفة.