شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم Mortal Kombat وظهور شخصيات جديدة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على فيلم الأكشن والخيال العلمى Mortal Kombat، عن الملامح الأولى للجزء الجديد المقرر عرضه يوم 16 أبريل المقبل فى دور العرض السينمائى، بعد طول غياب عن العرض وتأجيلات عديدة شهدها بسبب ما شهدته صناعة السينما مؤخراً من تفشي فيروس كورونا.

وضم التريلر الرسمى الذى نشرته الصفحة الرسمية لسلسلة الأجزاء عن منصات السوشيال ميديا المختلفة، شخصيات جديدة بالإضافة إلى الشخصيات الأساسية من ضمنهم sun zero صاحب الإمكانيات الثلجية.





وكانت قد أعلنت الشركة المنتجة أن الممثل شين هان سيلعب شانج توسنج، وأن هيريوكى ساندا سيلعب دور سكوربيو، إلى جانب جو الذى سيلعب Sub Zero ولودى لين الذى سيلعب ليو كانج، وجيسيكا ماكنامى التى ستلعب دور سونيا بليد وجوش لاوسون الذى سيلعب كانو وتادانوبو أسانو الذى سيلعب دور رايدن ومهكاد بروكس الذى سيلعب دور جاكسون "جاكس" بريدجز وسيسي سترينجر التي ستلعب دور مايلينا ولويس تان.

وتعد شخصية شانج توسنج واحدة من الشخصيات القليلة الأصلية في فيلم "Mortal Kombat"، التي ظهرت لأول مرة في أول جيل من اللعبة وظهر كمشعوذ شرير وقوي يمتص أرواح من يهزمهم للحفاظ على شبابه وقوته، وبصفته ساحرًا كبيرًا في العالم الخارجي، يريد هزيمة من في الأرض حتى يتمكن من بناء إمبراطورية خاصة به.









أما بالنسبة لشخصية سكوربيو، فهو شخصية كلاسيكية من لعبة Midway الأصلية، وكان محاربًا من النينجا.

أصدرت لعبة Mortal Kombat لأول مرة في عام 1992، وباعت أكثر من 49 مليون نسخة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع variety.