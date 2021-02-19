شكرا لقرائتكم خبر عن سكر محلى محطوط على كريمة.. أصالة تشارك شاكوش غناء "بنت الجيران".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة أصالة نصرى، المطرب الشعبى حسن شاكوش، غناء أغنيته الشهيرة "بنت الجيران"، حيث ظهر الثنائى فى مقطع فيديو نشره الأخير عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهما يغنيان معاً وسط عدد من الأصدقاء.

ورددت النجمة السورية، كلمات الأغنية قائلة "بهوايا إنتى قاعدة معايا، عنيكي ليا مراية، يا جمال مراية العين، خليكى لو هتمشى اناديكي، إنتى ليا إنا ليكى إحنا الاتنين قاطعين"، ليرد شاكوش قائلاً "سكر محلى محطوط على كريمة، شغلاني مش هقولك تانى، لو ألف حاجة وجعاني بشوف عين أصالة برتاح".

وكانت آخر البومات النجمة السورية أصالة نصرى البوم "لا تستسلم"، والتى قدمته باللهجة الخليجية حيث ضم 20 أغنية وهم، "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.





وتضمن أيضا أغنية "كالمعتاد" من كلمات سعودى البابطين، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "نعم اشتاق" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "سوى" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "يوم لى" من كلمات قوس، ألحان بازل، "المحك" من كلمات يم، ألحان عبد القادر الهدهود، "غيمتك" من كلمات محمد بن عبد العزيز، ألحان عزوف، "نظرتى" من كلمات العالية، ألحان عزوف.





كما ضم الألبوم أغانى "أنا معاك" من كلمات سعودى بن عبد الله، ألحان سهم، توزيع رأفت، "بيان" من كلمات واحد، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "لا تستسلم" من كلمات سعودى بن محمد العبد الله الفيصل، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "غمض عيونك" من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، "أنا عمرى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "اشتقت لك" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.