شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله فى أحدث ظهور وسط الطقس البارد: "أعملكوا عدس؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان القدير صلاح عبد الله متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له من أحد الشوارع، وسط الطقس البارد الذى تشهده البلاد حالياً، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، برفقة الفنان سليمان عيد والفنان الشاب عمر مصطفى متولى، مضيفاً ايموجى لإحدى شخصياته قائلاً "أعملكوا عدس؟".

وعلق عبد الله، ببعض من الأبيات الشعرية التي اعتاد مشاركتها قائلاً "يا صباح التكتكة، والقلب اللي اشتكى مالبرد لجألُكُم، يدّفى بحبكُم، فردوا بقلبكُم من غير فزلكة، وجمعة مباركة بإذن الله".

ويحل الفنان صلاح عبد الله وعائلته ضيوفا على الإعلامى عمرو الليثى ضمن حلقات برنامجه "واحد من الناس" اليوم الجمعة، المذاع على قناة الحياة فى تمام الساعة العاشرة مساء، ويكشف الفنان صلاح عبد الله خلال اللقاء العديد من الأسرار والحكايات التى تخص حياته الشخصية وبدايته الفنية، والمحطات المهمة فى حياته الأسرية والمهنية، وسر بكائه أثناء زواج بناته، وسبب منعهن من الدخول فى مجال التمثيل وآخر وأجمل القصائد الشعرية التى كتبها لوالدته، كما تكشف بنات الفنان كواليس مهمة فى حياتهن وحياة والدهن.



صلاح عبد الله

ويستعد الفنان صلاح عبد الله لعرض مسلسل "فى يوم وليلة" مع الفنان أحمد رزق خلال الأيام المقبلة، كما يشارك في مسلسل "هجمة مرتدة"، حيث يجسد والد النجم أحمد عز بطل العمل كما أكد في تصريحات لـ"الخليج 365" ويعتبر من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

وكانت آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله مسلسل "جمال الحريم" الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الإتربى ومحمد شاهين.