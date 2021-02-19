شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لـ دينا الشربينى بعد تدريباتها القاسية داخل صالة الجيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة دينا الشربينى عبر منصات السوشيال ميديا، فى عدة صور نشرتها الفنانة منى ممدوح، ليأتى هذا الظهور بعد عدة أيام من مشاركتها بصور ولقطات من تدريباتها داخل إحدى صالات الجيم.

وتحرص دينا الشربينى على مشاركة جمهورها ومتابعيها من حين لآخر ببعض الصور واللقطات لها، وكان آخر ظهور لها داخل إحدى صالات الجيم وهى توثق تدريباتها القاسية تزامناً مع تصوير مسلسلها "قصر النيل".



دينا الشربيني

مسلسل "قصر النيل" يعرض فى شهر رمضان المقبل، وتواصل الشربيني التصوير لمدة 10 أيام وتنتقل بعدها إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية من أحداث العمل، وتدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة مراحل حل لغزها.

المسلسل تم بناء ديكور خاص له خصوصًا أنه يدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من ستين عامًا واستعان مدير تصوير العمل هيثم الحسيني بالعديد من الوسائل التقنية التي تجعل الصورة تنتمي لزمن الأحداث.



دينا الشربيني

مسلسل "قصر النيل" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي، وبطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، عمر السعيد، أحمد مجدي، سامي مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسي، صلاح عبد الله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، محمود البزاوى.