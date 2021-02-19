شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى علاء فى صورة جديدة مع أحمد نادر جلال من كواليس مسلسل "كوفيد 25" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الكاتبة والمؤلفة إنجى علاء، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة مع المخرج أحمد نادر جلال، من كواليس تصوير مسلسل "كوفيد – 25"، الذى يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف ومن المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، ومن إنتاج شركة سينرجى.

ونشرت إنجى الصورة التى ظهرت فيها وهى تجلس بجوار المخرج فى الكواليس، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت "مع المايسترو المخرج أحمد نادر جلال من كواليس تصوير، كوفيد-25 تأليفى، دعواتكم".

وكانت قد تعاقدت شركة سينرجي مع عدد من النجوم للمشاركة فى بطولة المسلسل بجانب يوسف الشريف، وهم كالتالى: أيتن عامر، أحمد صلاح حسنى، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، وعدد آخر من الفنانين.