شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تريللر فيلم Cruella المقرر عرضه مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ديزنى عن التريللر الرسمى لفيلم Cruella، والذى يقوم ببطولته الممثلة الأمريكية إيما ستون فى دور البارونة، وإميلى بيتشهام التى تلعب دور أنيتا، وكيربي هويل باتيست في دور غير معروف حتى الآن، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thedisinsider "، كما انضم مؤخرا الممثل الإنجليزى مارك سترونج، إلى فريق عمل الفيلم، الذى يتم إنتاجه حاليا.

ومن المقرر أن يقوم بإخراج الفيلم الجديد كريج جيليسبي، كما سيصل العمل إلى دور العرض في 28 مايو من عام 2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thedisinsider ".

وفى سياق آخر كانت قد سيطرت حالة من الغموض الفترة الأخيرة على السلسلة الشهيرة Deadpool، بعد اندماج ديزنى وفوكس، وانتشرت بعض الشائعات التى تفيد بإلغاء الفيلم الذى يحتل المركز الثانى فى أكثر الأفلام صاحبة تصنيف للكبار فقط تحقيقاً للإيرادات حتى أكد الممثل ريان رينولدز الذى يلعب دور البطولة عودة البطل الخارق الشهير بجزء ثالث.

وفى لقاء لبطل السلسلة الشهير، أكد أن الفريق بأكمله يعمل على الجزء الجديد، موضحاً أن الجزء الثالث سيأتى بنفس التصنيف للكبار فقط، بالإضافة إلى تواجد بعض الشخصيات الجديدة واضافة بعض الجنون للشخصية التى تشتهر بتلك الصفة فى عالم الأبطال الخارقين.