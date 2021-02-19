شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تنشأ 6 آلاف شاشة سينما جديدة رغم وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من إغلاق دور السينما ما يقرب من ستة أشهر بسبب كورونا، أنشأت الصين ما يقرب من 6 آلاف شاشة جديدة فى عام 2020، وفقًا لتقرير جديد صادر عن سلطات السينما، حيث قال المكتب الوطنى لصناديق الأفلام الخاصة، وهى لجنة تحت الإدارة المباشرة لإدارة الدعاية المركزية المؤلفة من كوادر من تلك الهيئة والوزارة، إن الصين تفتخر الآن بـ75581 شاشة على مستوى البلاد فى نحو 12700 مجمع، بعد أن بنت 5794 شاشة إضافية العام المالى الماضى.

وللمقارنة بنت الصين نحو 9700 شاشة جديدة فى كل من 2019 و2018، وبدأت عام 2020 بنحو 69800 شاشة فى 12400 مجمع.

وكانت قد أكدت قناة Wanda Pictures أن شباك التذاكر فى الصين قد عاد إلى الازدهار، حيث حقق فيلم Detective Chinatown 3، فى اليوم الأول من عطلة رأس السنة القمرية التى تستمر لمدة أسبوع، مبلغا قياسيا بلغ 160 مليون دولار، وأنهى عطلة نهاية الأسبوع بإجمالى مذهل بلغ 397.2 مليون دولار فى ثلاثة أيام عرض، وفقًا لـArtisan Gateway.