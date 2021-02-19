فيديو| إدوارد: "الفن غدار وقررت أستضيف كل الفنانين المنسيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدث الفنان إدوارد عن مبادرته الإنسانية التي يتبناها خلال برنامجه "القاهرة اليوم"، بالتنسيق مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وقال "إدوارد"، في لقاء مع برنامج "ET بالعربي"، إن المبادرة تهدف لاستضافة الفنانين المنسيين: "عملت مبادرة مع الدكتور أشرف زكي عن استضافة الفنانين اللي محتاجين واللي الناس نسيتهم".

وأضاف: "فكل مرة بستضيف فنان الواحد بيشوف فيه نفسه بيشوف يا ترى هيحصله كدا كمان عشر سنين، الفن غدار تبقى بتشتغل، والناس بتسأل عليك هتيجي تتنسي هتلاقي الناس كلها نسيتك للأسف".

من ناحية أخرى، شارك إدوارد مؤخرًا في مسلسل "لؤلؤ" الذي انتهى عرضه أمس، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، هيدي كرم، هدير عبدالناصر، أشرف زكي، سلوى عثمان، حمدي هيكل وملك أحمد زاهر، قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي.