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شاهد قصر الملك أحمس من كواليس مسلسل عمرو يوسف

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القاهرة - سامية سيد - ننشر صورا جديدة من كواليس تصوير مسلسل عمرو يوسف الجديد "الملك"، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والصور عبارة عن قصر الملك أحمس الذى يعيش فيه، حيث يواصل فريق العمل التصوير وتجمع المشاهد بين محمد فراج وبطل العمل والفنانة ريم مصطفى وآخرون من النجوم.

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مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وتم التعاقد مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.

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مسلسل "الملك" إنتاج شركة سينرجى، ويعد من أضخم انتاجات دراما رمضان 2021 ، حيث يتضمن العمل  حروب وخيل وملابس وديكورات، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

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ويعود عمرو يوسف للدراما الرمضانية بعد غياب عامين حيث قدم آخر مسلسلاته "طايع" في شهر رمضان من عام 2018، وشارك فى بطولته صبا مبارك وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وسهير المرشدى ومى الغيطى وأحمد عبد الله محمود وعلى قاسم وسلوى محمد على ورشدى الشامى ومحمود حافظ وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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