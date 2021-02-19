سامر المدني.. طفل "مهرجانات" أشعل مصر بسيارة فارهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشعل مطرب المهرجانات المصري سامر المدني شبكات التواصل الاجتماعي في مصر بعد نشر صورة لسيارة فارهة يمتلكها، تحمل رقما مميزا.

ووجه متابعون انتقادات كبيرة للمطرب "الطفل" ودارت التساؤلات حول مصدر ملايين الجنيهات قيمة السيارة.

بدوره قال مطرب المهرجانات المصري سامر المدني في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، إنه مستاء بشدة من الانتقادات التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه شراء سيارة "رانج روفر".





ووجه سامر المدني رسالة لمُنتقديه قال فيها: "متعرفوش العربية دي جات بعد تعب قد إيه.. أنا كنت بشتغل ومش بنام الليل.. ودي من تحويشة عمري".

وأوضح أنه يُعد أصغر مطرب مهرجانات، ويبلغ من العمر 17 عامًا، مؤكدًا أنه يواصل مذاكرة دروسه حاليًا بشأن الاستعداد للامتحانات، إذ أنه في الصف الثاني الثانوي.



