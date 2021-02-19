نبيلة عبيد تستعيد ذكريات "وسقطت في بحر العسل": حقق نجاح جماهيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استعادت الفنانة نبيلة عبيد ذكرياتها مع فيلم "وسقطت في بحر العسل"، من خلال نشر مقطع فيديو من الفيلم عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت "نبيلة"، على الفيديو: "قصة إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار وفيه خيري وصلاح أبو سيف، وإخراج صلاح أبو سيف".

وأضافت: "الأحلى بكل ما فيه من عناصر فنية وقامات كبيرة وما حققه من نجاح جماهيري كبير، أن الفيلم من إنتاج شركة أفلام نبيلة عبيد، مهم إن الفنان يأخذ من السينما المال ويعيده إليها بالإنتاج الجيد".

فيلم "وسقطت في بحر العسل"، من إنتاج عام 1977، بطولة محمود ياسين، نبيلة عبيد، نادية لطفي، تحية كاريوكا، سمير غانم، عمر الحريري".