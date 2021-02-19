أول تعليق من محمد الشرنوبي بعد عرض الحلقة الأخيرة من "لؤلؤ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان محمد الشرنوبي عن سعادته بردود فعل الجمهور على الحلقة الأخيرة من مسلسل "لؤلؤ"، من خلال حسابه بموقع "إنستجرام".

وكتب "الشرنوبي": "بعد آخر حلقة في مسلسل لؤلؤ، مبسوط أوي بردود أفعالكم وأتمنى يكون المسلسل عجبكم، ولو كرهتوا بودة يبقى برافو عليكم عشان هو فعلا هو ميتحبش خالص".

وأضاف: "أنا هكون مبسوط بنجاح إني عرفت أوصلكم الشخصية، ننسى بقى بودة عشان أنا رجعت شرنوبي عادي خلاص".

وشارك محمد الشرنوبي في مسلسل "لؤلؤ" الذي انتهى عرضه اليوم، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، هيدي كرم، هدير عبدالناصر، أشرف زكي، سلوى عثمان، حمدي هيكل وملك أحمد زاهر، قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي.