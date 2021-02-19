شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يظهر حمدى الميرغنى فى فيلم "ماما حامل" مع ليلى علوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان الكوميدى حمدى الميرغنى تصوير مشاهده فى فيلم "ماما حامل"، للنجمة ليلى علوى التى تعود به للسينما بعد فترة غياب دامت لـ 4 سنوات، حيث يجسد ابن بطلة العمل ويعمل فى الدعاية والإعلان لتنظيم النسل فهو ابن ليلى علوى وشقيقه محمد سلام خلال أحداث الفيلم التى تدور فى إطار كوميدى.

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت نانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.

ومن ناحية أخرى، انتهى حمدي الميرغنى من تصوير معظم مشاهده فى فيلم "تماسيح النيل"، ما بين الأقصر وأسوان، ويشاركه في بطولة العمل كل من مصطفى خاطر، كريم عفيفي، وآخرين، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.

وينتظر الميرغنى عرض فيلم "ديدو" للنجم كريم فهمى في السينمات، حيث يشارك معه في بطولة العمل، ويشارك في بطولته كل من أحمد فتحى هدى المفتى ويظهرعدد من ضيوف الشرف منهم حمادة هلال وشيكو إخراج عمرو صلاح تأليف كريم فهمى.