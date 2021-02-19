شكرا لقرائتكم خبر عن FKA Twigs تتحدث عن علاقتها بالنجم العالمى شيا لابوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة العالمية FKA Twigs عن الإساءة التى واجهتها خلال علاقتها بالنجم العالمى شيا لابوف، موضحة أن "هذا يمكن أن يحدث لأى شخص"، حيث رفعت المغنية الشهيرة دعوى قضائية ضد شيا لابوف فى شهر ديسمبر الماضى، اتهمته بالضرب والاعتداء والتسبب بحالة نفسية سيئة لها، حيث كان الثنائى فى علاقة استمرت لمدة تزيد عن عام.

ونفى فريق شيا لابوف القانونى "كل الادعاءات" الموجهة للممثل الأسبوع الماضى (10 فبراير).

وتحدثت Twigs فى مقابلة جديدة مع مجلة "ELLE " الشهيرة حيث قدمت تفاصيل إضافية عن علاقتها السابقة واتهمت لابوف بتبنى تكتيكات "محسوبة ومنهجية وصعبة شبيهة بالمتاهة" من أجل السيطرة عليها، وقالت: "إنها معجزة أننى خرجت على قيد الحياة"، مضيفة: "لن يعتقد الناس أن هذا سيحدث لامرأة مثلى".



شيا و fka

وشرحت كيف ازدادت الانتهاكات المزعومة بمرور الوقت معها، فقالت "إذا وضعت ضفدعا في إناء من الماء المغلي، فسوف يقفز هذا الضفدع على الفور .. بينما إذا وضعت ضفدعا في ماء بارد وقمت بتسخينه ببطء، فإن هذا الضفدع سوف يغلي حتى الموت.. كانت تلك تجربتي مع شيا لابوف".

كما تذكرت النجمة الشهيرة الحادثة المزعومة التي وقعت في عيد الحب 2019 ، والتي تم تفصيلها في الدعوى المرفوعة في أواخر العام الماضي ، حيث تزعم الدعوى أن لابوف كان يقود سيارة بتهور مع Twigs وتخلي عن حزام الأمان بعد ذلك، وكان يهدد بتحطم السيارة ما لم تعلن حبها له. بعد التوسل للسماح لها بالخروج من السيارة، وقد زعمت أن الممثل تبعها واعتدى عليها جسديا قبل إجبارها على العودة إلى سيارته.

وأشارت لـ ELLE: "كنت أفكر في نفسي وأتساءل ماذا سيحدث لجسدي ... إذا اصطدمنا بجدار بهذه السرعة الفائقة .. كنت أبحث عن الوسادة الهوائية ولم أستطع رؤية علامة الوسادة الهوائية، لذلك كنت أفكر إذا لم يكن لديه وسادة هوائية، فهل ستسحق هذه السيارة؟".