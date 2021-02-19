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تعرف على سبب شعور مادونا بالفخر تجاه ابنتها "لورد".. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - تشعر النجمة العالمية مادونا بحالة من الفخر بابنتها "لورد"، وذلك بعد أن أصبحت الوجه الجديد لحملة دار أزياء "Marc Jacob" مارك جاكوب لمجموعة ربيع 2021.

وظهرت لورد البالغة من العمر 24 عاما بعدد من الصور التى كشف عنها الدار بروح تضج بالتمرد والحيوية معا، وهو ما يميز والدتها دائما إيقونة البوب مادونا.

كانت مادونا واحدة من أهم رموز الموضة منذ  فترة الثمانينيات، وقد أثبتت لورد أنها ورثت أسلوب والدتها المتميز أثناء تألقها فى حملة الربيع لمارك جاكوب.

لورد ابنه مادونا (1)

يذكر أن مادونا ركزت الفترة الماضية على نشر عدد من صورها القديمة التى التقطتها بمرحلة الشباب وكأنها تذكر محبيها وعشاقها بإطلالاتها المذهلة بفترة الثمانينيات حيث كانت مادونا ذات الإطلالة البراقة الخاطفة دائما للأذهان والأضواء.

من جهة أخرى مادونا كشفت مؤخرا عن التاتو الذى رسمته على معصمها وهو عبارة عن الأحرف الأولى من أسماء جميع أطفالها الستة، فقد استعرضت مادونا عددًا من الصور خلال خضوعها لرسم التاتو، فقد ظهرت ملكة البوب الشهيرة وهى توثق تجربتها الأولى للوشم وهى مستلقية ورأسها بين يديها وتبدو خائفة.

لورد ابنه مادونا (2)
لورد ابنه مادونا

 

لورد ابنه مادونا (3)
لورد ابنه مادونا

 

لورد ابنه مادونا (4)
لورد ابنه مادونا
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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