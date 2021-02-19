أول تعليق لـ محمد مهران بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "لؤلؤ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الفنان محمد مهران على الحلقة الأخيرة من مسلسل "لؤلؤ"، الذي كتب له السيناريو والحوار، من خلال نشر صورة للقلم الذي استخدمه في كتابة الحلقات.

وعبر حسابه بموقع "فيسبوك"، كتب "مهران": "القلم ده هو واحد من ١٤ قلم كتبت بيهم سيناريو وحوار مسلسل لؤلؤ كلهم حبرهم خلص، لكن هيظل القلم ده ليه معزة خاصة عندي لإنه أول قلم اخلص حبره".

وأضاف معلقًا على المسلسل: "الحمد لله إن المسلسل عجب الناس ونجح نجاح كبير وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى واجتهاد كل فرد اشتغل في العمل ده، مبروك لكل صناع العمل النجاح الكبير".

وعُرضت اليوم الحلقة الأخيرة من مسلسل "لؤلؤ"، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، هيدي كرم، هدير عبد الناصر، أشرف زكي، سلوى عثمان، حمدي هيكل وملك أحمد زاهر، قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي.