فيديو| شريف منير يُصالح ابنته "أسما": متزعليش مني أنا كنت بايخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان شريف منير جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو مجمع لصور له مع ابنته "أسما"، بهدف مصالحتها بحسب تعبيره.

وعلق "منير"، على الفيديو قائلًا: "أنا منزل الكليب ده علشان بصالح أسما، بنتي وحبيبتي، لإني كنت مزعلها، متزعليش مني يا أسما، أنا فعلا كنت بايخ".

من ناحية أخرى، ينتظر شريف منير عرض فيلمه الجديد "السرب"، الذي يضم عددًا من النجوم أبرزهم أحمد السقا، وآسر ياسين، وكريم فهمي، وهند صبري، وقصي خولي، وأحمد حاتم، وغسان مسعود، بخلاف عدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "سينرجي" تامر مرسي.