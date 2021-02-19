شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تنتهى من أغنية جديدة بتوقيع يحيى والعسال والخضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة أنغام من تسجيل أغنية جديدة من كلمات عمرو يحيى وألحان مصطفى العسال وتوزيع عمرو الخضرى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، يأتى ذلك بعدما طرحت النجمة أنغام منذ فترة ألبوما باللهجة الخليجية تضمن 15 أغنية تنوعت ما بين الكلاسيكى والطرب العصرى بأسلوب شبابى مفعم بالحب والرومانسية، وهى: "مزح"، "تسلم يدينه"، "لا تستغرب"، "لا يقين"، "“أنانى"، "آخر لقا"، "غريب"، "ظل وهجير"، "هنا وهناك"، "أدور"، "ثلاث حروف"، "ألف آسف"، "اسمك حبيبي"، و“طاولة.

وفي سياق متصل كشفت المطربة أنغام عن استمتاعها بقضاء وقتها وسط برودة الجو من خلال وصلة هزار مع كلبها نشرتها عبر حسابها على موقع إنستجرام، تحت شعار "خناقة السودانى"، وذلك خلال موقف طريف سلطت الضوء عليه أثناء محاولة الكلب أكل السودانى منها وبدورها تحاول تهدئته وإطعامه أثناء ضحكها بشدة على إصراره ليأكل السودانى.

من ناحية أخرى شاركت النجمة أنغام، في حملة " 100 مليون صحة" ، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، ونشرت انغام أمس الأربعاء على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إعلان الأغنية التي تشارك فيه بصوتها، وعلقت قائلة: " وزارة الصحة و السكان حملة 100 مليون صحة.. مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية".

وكشفت وزارة الصحة والسكان أن إجمالى عدد المستفيدين من خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة بلغ 90 مليون مواطن بواقع 102 مليون زيارة للحصول على الخدمات الطبية.