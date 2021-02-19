شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو اليزيد مدمنة فى فيلم "عاشق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة أسماء أبو اليزيد فى فيلم "عاشق"، للفنان أحمد حاتم وتجسد دور مدمنة خلال الأحداث وتتورط فى العديد من المشاكل، كما يظهر بطل العمل أحمد حاتم فى دور طبيب معالج للإدمان وتتوالى الأحداث بينهما، حيث انطلق التصوير الأسابيع الماضية، ومن المقرر استئناف التصوير الأيام المقبلة فى الديكور الخاص بالفيلم.

فيلم "عاشق" بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيي الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه فى إطار رومانسي لايت، وجاري حاليا اختيار باقي فريق العمل والتعاقد معهم بشكل رسمي.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة أسماء أبو اليزيد فى مسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى والمقرر عرضه فى دراما رمضان المقبل وتجسد دور خطيبة احمد مكى خلال الأحداث والعمل من إخراج بيتر ميمى، وتأليف هانى سرحان.