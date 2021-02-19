شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى رجل أعمال وصاحب سلطة فى مسلسل "اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم خالد الصاوى تصوير مشاهده فى مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد "اللى مالوش كبير"، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويجسد دور رجل أعمال كبير، وصاحب سلطة ونفوذ، وتتزوج ياسمين عبد العزيز خلال المسلسل رجلا مسنا ويكبر عنها سنًا، وتدخل فى صراع مع والدها بسبب قسوته عليها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

وجاءت القائمة النهائية لأبطال مسلسل "اللى ملوش كبير" كالتالى : ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.

من ناحية أخرى يشارك خالد الصاوى فى موسم رمضان من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، مع الفنان طارق لطفى والفنان فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع نبيل الحلفاوى، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين