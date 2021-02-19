شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة نجاح.. هيثم نبيل يحتفل بتخطى أغانى مسلسل "لؤلؤ" ربع مليار مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب والملحن هيثم نبيل عن سعادته بتخطى أغانى مسلسل لؤلؤ، للنجمة مى عمر، لأكثر من ربع مليار مشاهدة، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، مؤكدا أنها أرقام غير مسبوقة لأغانى داخل مسلسل، وأنها تجربة ممتعة وتحد كبير.



هيثم نبيل ومى عمر

وكتب نبيل عبر حسابه على فيس بوك: "انتهت النهاردة رحلة نجاح جديدة مع مسلسل لؤلؤ، بعدد مشاهدات تخطت الربع مليار مشاهدة الحمد لله، رقم غير مسبوق لأغانى داخل مسلسل، تجربة ممتعة يمكن جات بعد نجاح كبير أغانى مسلسل البرنس، وكان تحديا كبيرا إنى أعمل أغانى بألوان متنوعة فى 14 أغنية، والحمد لله ربنا كتبلهم نجاح كبير بدعمكوا المستمر وبمشاركة الموزع العبقرى وأخويا نادر حمدى على مستوى الأغانى ووزع هذا الكم من الأغانى فى وقت قياسى، واللى اتشرفت إنى اتشارك أنا وهو فى عمل الموسيقى التصويرية للمسلسل اللى لاقت إشادة كبيرة، والشعراء اللى اجتهدوا سارة سعيد وكريم سامى وأسامة محرز ومنصور محمد، والأصوات الصاعدة الجميلة اللى تم اختيارهم من بين آلاف الأصوات، داليدا (نور عبد السلام) اللى أدت أغانى لؤلؤ، صوت جديد جميل ومختلف، آيه خفاجى.. من الأصوات الجميلة اللى استمتعت بيها، مطربة محترفة وخامة مختلفة اللى أدت أغانى كاميليا".

وتابع نبيل: "وأخيرا تشرفت بالعمل مع كل فريق عمل المسلسل، المخرج العبقرى صديقى وأخويا محمد سامى، اللى بذل معايا مجهود كبير جدا أثناء عملى للأغانى ولثقته الغالية، صديقتى نجمة العمل لؤلؤ مى عمر، المتألق صديقى المحترم المحترف ادوارد، أحمد زاهر الممتع، صديقى المخرج محمد عبد السلام، المونتيرة المحترفة غادة عز الدين والسيناريست والممثل الجميل محمد مهران والجندى المجهول اللى تعبناه جدا المنتج الفنى شادى علام والمشرف العام أستاذ حسام شوقى والكيان الكبير شركة سينرجى، اتشرفت بيكم جميعا".





مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.