شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو: كملت بروفات "اللوكاندة" وإيدى فى الجبس وحمدى الميرغنى قعد يحفّل عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ويزو إنها سعيدة جداً بتجربة مسرحية "اللوكاندة" التى تعتبرها تجربة جديدة من نوعها، مضيفة أن الفنان دياب يعد إضافة حقيقية للعمل وهو شخص دمه خفيف جدا، مشيرة إلى أنها فى أول بروفات المسرحية أصيبت فى يدها وقامت بوضعها فى الجبس ولكنها أكملت العمل، وقالت مازحة: "لم يرحمنى حمدى المرغني، وفضل يرمى إفيهات عليا".

وأضاف الفنان أشرف عبد الباقى خلال لقائه وأبطال المسرحية فى برنامج "معكم" والتى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC : "عندما بلغتنى ويزو بما تعرضت له ووضع يديها فى الجبس قلت لها أننا سنتوقف عن البروفات لحين أن تشفى ولكنها رفضت وقالت إنها ستكمل البروفات وبالفعل جاءت بالجبس"، وأكد أنه بالرغم من الضحك الذى يضحكه فريق العمل دائماً والهزار إلا أن فى وقت الشغل الموضوع يختلف وكل واحد يقدم دوره كما يجب.

وأكد أشرف عبد الباقى: "قمنا بتصوير ما يقرب من ثلث المسرحية وهم عشر مسرحيات وستذاع أول مسرحية على قناة dmc وكلنا فى انتظار النتيجة، وأحب أن أشكر الفنان الجميل هشام عباس لغنائه تتر المسرحية فبمجرد ماطلبنا منه ذلك لم يتردد فى الموافقة على الفور".

يذكر أن مسرحية "اللوكندا" من تأليف كريم سامى، أحمد عبد الوهاب، ديكور محمود سامى، تصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، كلمات أيمن بهجت قمر، ملابس هالة زهوى، موسيقى أحمد الموجى، مدير الفرقة رشدى سلامة، فكرة وإخراج أشرف عبد الباقى، والمسرحية مليئة بالمشاهد الكوميدية، وتتناول عدة مواضيع في طياتها، كما أن العرض شهد ديكورات وتكنيك جديد ومميز يظهر لأول مرة في المسرح.