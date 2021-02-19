شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد: مدرس ضربنى قلم ورانى النجوم وتعرضت للتنمر بسبب والدتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة سميرة سعيد ضيفة على برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على قناة Dmc، وتحدث عن كواليس تعرضها للضرب في الطفولة، قائلة: "كنت قاعدة في الفصل وعمالة أشخبط في ورقة قدامى، وفجأة المدرس قالى إيه ده وضربنى قلم على وشى، ورانى النجوم زى ما بنشوف في الكرتون".

وأضافت سميرة سعيد: "طبعا أول ما دخلت على الباب والدتى شافت وشى وحكتلها اللى حصل وراحت المدرسة وقالت للمدرس لو عملت تانى كدة أنا هعمل تصرف مش هايعجبك، وعشان والدتى كانت لابسة بنطلون بقى وشعرها كاريه أخدت تريقة من العيال وكانوا بيتنمروا عليا، ولما روحت قلت لوالدتى إنتى كسفتينى ومتجيش تانى المدرسة وانا مش هاحكيلك أي حاجة تانى تحصلى".

وتابعت: "تانى موقف اتعرض فيه للضرب وقت ما اتاخرت على مرواحى من المدرسة للبيت واتصلت بيها قلتلها أنا وصاحبتى قاعدين في الفندق بنشرب حاجة، وقالتلى تعالى دلوقتى، واخدت الموتوسيكل وصاحبتى ورايا وروحت على البيت، ومسكتنى من شعرى وقالتلى لو اتاخرت تانى مش هايبقى في غناء ولا أي حاجة".



النجمة سميرة سعيد



سميرة سعيد



الديفا سميرة سعيد



سميرة سعيد ووفاء الكيلانى

وطرحت الديفا سميرة سعيد مؤخرا أحدث أغنياتها والتى تحمل اسم "بحب معاك"، وحققت مليونى مشاهدة علي مواقع اليوتيوب خلال أسبوع وهي أولى أغاني ألبومها الجديد، وهي من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة، وهي الأغنية التي لاقت قبولا كبيرا لدى الجمهور، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام.

وتتعاون الديفا سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من: محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، احمد حسام.