شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يحكى القصة الكاملة لمسرحية "اللوكندا" مع منى الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أشرف عبد الباقى خلال استضافته فى برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة cbc: "إن مسرحية اللوكندا تدور حول أخين ورثا لوكندا، أحدهما بخيل جداً والثانى مسرف جداً، مضيفاً: "أقوم أنا بدور البخيل والفنان دياب بدور المسرف، فقررنا أن نقسم اللوكندا قسمين، ويقوم حمدى المرغني بدور ابن أخونا الذى توفى ويسكن فى حجرة فى منتصف اللوكندا وتلعب ويزو دور زوجه دياب، أما إبرام فهو الذى يساعدنى فى الجزء الذى أملكه وكنت كنت تبنيته منذ أن كان طفلا وهو لا يعلم السبب فى ذلك".

وأضاف عبد الباقى: "فكرة تقديم مسرحية من خلال سيت كوم جاءت له بسبب أنه عندما كان يصور راجل وست ستات كانت المشكلة التى تواجههم صعوبه حضور الجمهور أثناء التصوير، حيث كان يتم التصوير لمدة 12 ساعة، فكان يحضر بعد الانتهاء من التصوير"، مشيراً إلى أنه كان إذا أعجبه إفيه وضحك يقع منه الجملة التى تلى الإفيه، ففكر بعمل ذلك فى المسرح فكان الديكور ثابت وكذلك الشخصيات ولكن القصة تختلف كل يوم.

يذكر أن مسرحية "اللوكندا" من تأليف كريم سامى، أحمد عبد الوهاب، ديكور محمود سامى، تصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، كلمات أيمن بهجت قمر، ملابس هالة زهوى، موسيقى أحمد الموجى، مدير الفرقة رشدى سلامة، فكرة وإخراج أشرف عبد الباقى، والمسرحية مليئة بالمشاهد الكوميدية، وتتناول عدة مواضيع في طياتها، كما أن العرض شهد ديكورات وتكنيك جديد ومميز يظهر لأول مرة في المسرح.