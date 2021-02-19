شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان وليد توفيق: مصر ولبنان توأم وهموت وآجى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان اللبنانى وليد توفيق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، أنه لا يستطيع أن يحرم المصريين والوطن العربى من الغناء باللهجة المصرية، مشيرا إلى أن مصر ولبنان توأم، ومصر فى دم اللبنانيين، وتجرى فى دمه.

وأشار توفيق، إلى أن هناك عددا من الأغانى سيتم طرحها في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن أزمة الكورونا حرمتنا من الكثير من النعم، مثل التصافح بالأيدى والأحضان، متابعا "امتى الكورونا تخلص هموت وآجى مصر".

من جانب أخر كان النجم اللبنانى وليد توفيق، قد طرح أغنية بمناسبة عيد الحب على طريقة الفيديو كليب "محتجلو جنبى"، وذلك عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، والأغنية باللهجة المصرية من ألحان وليد توفيق وكلمات هاني عبد الكريم، وتم تصويرها في أوكرانيا،

وتقول الأغنية:"محتجلو جنبي..طب أعمل ايه، خد روحي مني ما قالش ليه، لو بعدو كان قدري إزاي أعيش عمري، دانا عمري ليه لو كان مش ليا"، وآخر أعمال وليد توفيق أغنية "قلبي وقلبك" وهي من كلمات الشاعر ايهاب غيث وألحان وليد توفيق وتوزيع محمد القيسي.