سميرة سعيد : عبد الوهاب قالى بتفكرينى بـ نجاة ونصحنى بتناول لبابة العيش بالزبدة

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة سميرة سعيد ضيفة على برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على قناة Dmc، حيث تحدثت عن علاقتها بالملك الحسن الثانى، قائلة: "الملك حسن الله يرحمه كان عنده حس فنى رائع وكان بيفهم في الموسيقى جدا، وكنت بخاف منه وبعمل حساب لليوم اللى أشوفه فيه وإن لازم أرضيه، وكان مايسترو للفرقة الماسية".

وأضافت سميرة سعيد: "كنا في الفرقة الماسية كلهم صحابى جدا بداية من رئيس الفرقة لآخر واحد موجود، وكانوا بيحبونى جدا عشان شايفنى طفلة أروبة وكدة، ومرة رايحين نحيى حفل فى قصر الملك حسن، ولابسة القفطان الأخضر وعاملة شعرى، وآخر شياكة وأناقة وفى حد من الفرقة شافنى فندهلى وروحتله وزقنى في البسين، واتجننت عليه وخاصمته وقتها، وجابلى بنون وشوكولاتة".

وتابعت: "في طفولتى كنت لما بسجل أغنية بسمعها لعبد الحليم حافظ وأخد رأيه، ومرة اتقابلنا في الإذاعة وحضر معايا تسجيل الأغنية ولقانى بتفزلك في الغناء، وفهمنى إزاى أحط كل حاجة في وقتها وبالطريقة المطلوبة لكل جزء فيها، وسمعت نصيحته طبعا".

وعن عدم تنفيذها لنصيحة الفنان محمد عبد الوهاب، قالت سميرة سعيد: "روحت له الفندق وغنيت له (أنت عمرى) وقالى صوتك حلو أوى وبتفكرينى بنجاة الصغيرة وهى طفلة، بس إنتى المفروض تستنى شوية لأن صوتك لسه مستقرش، وأنا رأيى عشان متتعبيش صوتك أستنى شوية متغنيش لغاية 16 سنة، ومحبتش كلامه أساسا، وهو أكيد كان عنده وجهة نظر، لكن حبى للغناء كان أقوى، والنصيحة اللى قالهالى وعملت بيها هي إنى أكل لبابة العيش وأحط عليها زبدة لكن بطلتها من 10 سنين وبقيت بشرب ميه".