شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى بعد نهاية لؤلؤ: "بودة ميتحبش ومبسوط بردود أفعال المشاهدين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد الشرنوبى، عن سعادته بنجاح مسلسل "لؤلؤ" وأدائه شخصية "بودة"، مؤكدا أن شخصية "بودة" غير جديرة بالحب، متمنيا أن يكون المسلسل نال إعجاب الجمهور والمشاهدين.

وكتب الشرنوبى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "بعد آخر حلقة فى مسلسل لؤلؤ، مبسوط أوى بردود أفعالكم وأتمنى يكون المسلسل عجبكم، ولو كرهتوا بوده يبقى برافو عليكم، عشان هو فعلا ميبتحبش، وأنا هكون مبسوط أنى نجحت فى أننى أوصلكم الشخصية"، مضيفا: "ننسى بقى بودة.. عشان أنا رجعت شرنوبى عادى".





وشهدت الحلقة 40 والأخيرة من مسلسل لؤلؤ، عودة لؤلؤ إلى منزلها بعدما انتهت من التحقيق معها وإثبات التهمة على والدها بمحاولة قتلها ومساعدة نهال – نجلاء بدر، وداليا – هيدى كرم، لتفاجأ بوجود بودة – محمد الشرنوبى - يعزف على البيانو، ويواجهها بأنه قتل مروة مثلما تم الاتفاق معها وأنه علم أنها اتفقت مع مروى – هدير عبد الناصر – أيضا على قتله إلا أن الأخيرة لم تضع له السم مثلما كانت تخطط لؤلؤ.

يهدد بودة لؤلؤ، بأنه سينتقم منها ويساومها بفيديو اغتصابه لها مقابل إعطائه 30 مليون جنيه وإلا سينشره على النت ويفضحها، لتؤكد له لؤلؤ أنه إذا نشر الفيديو سيكون هو متهم باغتصابها، خاصة وأنها تظهر تحت تأثير مخدر، إضافة إلى تهديدها باستعمال السوشيال ميديا لصالحها ويكون هذا ضغط كبير على بودة كما أنها ستتقدم ببلاغ بالواقعة.

طارق يزور نهال وطليقته داليا في السجن ويؤكد للأخيرة أنه سيخبر ابنهما مالك أن والدته قد ماتت، بينما يذهب بودة إلى كاميليا – نرمين الفقى، ويعرض عليها حصولها على فيديو اغتصاب لؤلؤ وفضحها على السوشيال ميديا حتى يخلوا لها الجو وتصبح بمفردها على الساحة، وذلك مقابل إعطائه مليون دولار، لتذهب كاميليا إلى لؤلؤ وتخبرها بما حدث وتعرض عليها مساعدتها.

يلجأ مجدى - ادوار - لطارق - أحمد زاهر ويخبره بالحقيقة وأن لؤلؤ مظلومة، ليذهب طارق إلى بودة ويضربه ويعرض عليه اعطائه كل الأموال التى يريدها مقابل الحصول على الفيديو، ويعود إلى لؤلؤ ويعتذر لها على كل ما حدث منه وأنه مازال يحبها، فيما لم يجد مجدى مفرا من التخلص من بودة لحماية لؤلؤ التى أحبها طوال الوقت وهى اعتبرته أخا لها، ويذهب إلى بودة ويقتله ويحرق اللاب توب وكل الفلاشات الموجود عليها الفيديو ويبلغ عن نفسه.