شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لطلاق رجاء حسين من الفنان سيف عبدالرحمن بعد 51 سنة زواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت الفنانة رجاء حسين الجمهور اليوم، بإعلان انفصالها عن زوجها الفنان سيف عبدالرحمن، حيث كشفت خلال ظهورها في برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" على قناة cbc أن الانفصال حدث بعد وفاة ابنهما كريم قبل 7 سنوات وذلك بعد 51 عاما من الزاوج، حيث تحدثت للمرة الأولى عن هذا الأمر.

وأكدت رجاء حسين أنها اتخذت قرار الانفصال عن زوجها سيف عبدالرحمن بعد وفاة ابنهما كريم، وقالت في لقائها مع البرنامج: "تحملت الحياة الزوجية بكل ما فيها من متاعب وصعوبات لمدة 51 عاماً، واللى كنت خايفة عليه راح خلاص"، مضيفة أن تحملت كل شيء من أجل الأولاد لأن المرأة العاقلة تهتم بأسرتها وتضعها في المقام الأول قبل قلبها.

وشددت رجاء حسين على أن علاقتها بطلقيها الفنان سيف عبدالرحمن جيدة ووصفته بالرجل الطيب والمحترم، حتى عندما تزوج امرأة أخرى هي على تواصل معها ومقربة لها، وأكدت أن سيف لم ينجب إلا أولادهما الشهيد كريم وأمل، والشاب الذى توفى قبل فترة قصيرة هو أحمد ابن زوجته، حيث أوضحت ذلك بعدما اختلط الأمر على الجمهور بأن الذى توقف مؤخرا هو ابنها.

وتزوجت رجاء حسين وسيف عبدالرحمن بعد قصة حب جمعتهما على خشبة المسرح حيث تعرفت عليه عندما أتت به الفنانة سناء جميل لتعرف المتواجدين عليه كفنان صاعد، وبعدها اعترف لها بإعجابه بها من قبل أن يلتقيا، حتى تكللت قصة حبهما بالزواج، وأنجبا طفليهما كريم وأمل.



رجاء حسين وسيف عبد الرحمن

ورغم زواج رجاء حسين وسيف عبد الرحمن الذى استمر سنوات عديدة ونجح الطرفان كلا في مجاله، إلا أن حياتهما الزوجية لم تكن مثالية، حيث تحدثت رجاء حسين في احدى لقاءاتها التليفزيونية عن تجاهل علاقات الفنان، سيف عبدالرحمن "العابرة" ولفتت إلى خيانته لها أكثر من مرة، وأن هذه طبيعته قبل ارتباطهما، لكنها أرادت أن تحافظ على أولادها وبيتها.

تزوج سيف عبدالرحمن زوجة ثانية على زوجته الأولى رجاء حسين وخلال لقاء له في برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية CBC أيضاً، قال ردًا على سؤال حول أسباب لجوء الرجل للزوجة الثانية: "العيب مش في الراجل، لو مكفياه مش هايعمل كدة، لو اتدلع في الأولانية مش هايبص للثانية"، مضيفًا: "الراجل ممكن يحب الإتنين".