شكرا لقرائتكم خبر عن سامر المدني طفل المهرجانات يثير الجدل بسيارة فخمة بأرقام مميزة بـ3 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار الطفل سامر المدني ، المعروف بطفل أغانى المهرجانات، الجدل عبر منصات السوشيال ميديا، عندما ظهر فى صورة جالسا على سيارة إحدى الماركات الشهيرة التى يصل ثمنها إلى نحو 3 ملايين جنيه، وذلك ضمن الترويج لأغنيته الجديدة التى طرحها اليوم.



سامر المدنى مع السيارة الفخمة

وظهر المدني فى الصورة التى نشرها عبر صفحته على فيس بوك، جالسا على سيارة من نوع Range Rover موديل 2021 وسعرها ما يقرب من نحو 3 ملايين جنيه، وتحمل لوحة معدنية برقم مميز "5" وحرف واحد فقط "م" قالوا أيضا إنه تم شراؤها بمبلغ ضخم، وعلق عليها قائلا: "مفيش مبروك ولا إيه على Range Rover، وجاهزين.. مهرجان شيطان (يلا احنا جامدين والله)"، ثم نشر صورة أخرى بعد طرح الأغنية على يوتيوب



الطفل سامر المدني

وتنوعت تعليقات متابعى طفل المهرجانات، على الصورة، حيث قال أحد المتابعين: "أدى شغل الشارع وشغل المهرجان، لو بصيت على شخص محترم شغال شغلانة شريفة موظف أو دكتور.. أو أو.. هتلاقهم يدوب على قد حالهم".



سامر المدني

بينما ظهر من خلال التعليقات بعض الداعمين له، حيث قال أحدهم: "إيه الغل ده.. ما يجيب يا جماعة أكتر منها كمان، هو نصيبة فى الدنيا كدة، رزقه اللى ربنا رزقه بيه فى فلوسه وشهرته يمكن فى حاجات كتير عند كل واحد بيحقد عليه، مش عنده ادعوا له وخلاص، لكن مش كدة ايه السواد ده".



سامر المدنى



سامر المدنى



سامر المدنى



سامر المدنى