أمير كرارة في الجيم وياسمين رئيس بالساري الهندي.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أمير كرارة

نشر الفنان أمير كرارة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له داخل "الجيم".

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

كريم عفيفي

نشر الفنان كريم عفيفي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

كندة حنا

نشرت الفنانة السورية كندة حنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بأحد الكافيهات.

يارا

نشرت الفنانة اللبنانية يارا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها .

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بـ"الساري" الهندي.