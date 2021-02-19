عارفة عبدالرسول تتعرض لانتقادات بسبب سعيد صالح.. والجمهور: "بوست مُريب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

روت الفنانة عارفة عبدالرسول موقفًا إنسانيًا شاهدته من الفنان الراحل سعيد صالح خلال كواليس مسرحية "الليبرو".

وكتبت "عارفة"، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "دخلت تسلم عليه فنانة شابة وعلى ايدها بنتها، ازيك يا أستاذ، الله ما شاء الله بنتك دي، وراح مطلع ورقة بمتين جنيه اداهم للبنت وسط دهشتنا جميعًا".

وتابعت: "الكلام ده سنه ٢٠٠٣، يعنى يوم ماتتمطع وتتعزم وتدى لحد نقطة هما عشرين جنيه يزيدوا ويفيضوا كمان، فضلنا فى الكواليس نتعجب من الراجل العجيب ده اللي بيفرق فلوسه زى ورق الكوتشينة أو تقولش طابعها مش شقيان فيها، بتكلم عن موقف حضرته بنفسي للفنان الإنسان، سعيد صالح".

منشور عارفة عبدالرسول لم يمر مرور الكرام على متابعيها، وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور، واتهمها البعض بالفبركة بسبب ذكرها نقدية فئة الـ 200 جنيه، مشيرين إلى أن هذه العملة طُبعت في عام 2007 وليس عام 2003 كما ذكرت".

وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "الورقة بـ 200 جنية نزلت فى أول 2007، يوه بقى كل اسبوع بوست مريب للجمهور وخلاص"، "الميتين أول تاريخ اصدار ليها ٢٠٠٧ يا فنانة أكيد حضرتك في حاجة لخبطتك أو ممكن الرقم من كتره عمل صدمة".

وتعليقات أخرى مثل: "يا جماعة احنا بشر وبننسى هتلاقي الموقف ده حصل بعد 2007 بس الاستاذة ناسية"، لترد الفنانة: "والنعمة ميتين جايز ورقتين".

مسرحية "الليبرو" من إنتاج 2002، بطولة سعيد صالح، شمس، حسن الأسمر، محمود عامر، وائل علي، محمود بشير، محمد محمود، ﺗﺄﻟﻴﻒ: ملحه عبدالله، وإخراج أشرف عزب.