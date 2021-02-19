أشرف عبدالباقي يروج لمسرحية "اللوكاندة" قبل ساعات من عرضها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

روج الفنان أشرف عبدالباقي لمسرحية "اللوكاندة"، المقرر عرضها غدا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء، عبر قناة dmc.

وغرد عبدالباقي عبر حسابه بموقع "تويتر"، ببوستر من المسرحية، وعلق: "يوم واحد بس فاضل على بداية عرض اللوكاندة على قناة dmc كل جمعة الساعة ٨!".

"اللوكاندة" سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينها، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر.

المسرحية من بطولة أشرف عبدالباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور، أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.