بإطلالة كوميدية.. أحمد فهمي وشيكو بـ"البطاطين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة له رفقة الفنان شيكو.

وظهر الثنائي في الصورة وهما يرتديان بطاطين وعلق "فهمي"، ساخرًا: "أنا بحب الشتا عشان لبسه شيك".

من ناحية أخرى، حل فهمي مؤخرًا ضيفا على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "أمين وشركاه" تقديم الفنان أحمد أمين عبر فضائية ON.

وانتهى شيكو من تصوير الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد ومي كساب ورانيا يوسف وأحمد فوزي وعدد كبير من النجوم ضيوف الشرف، إخراج معتز التوني وإنتاج أمير شوقي.