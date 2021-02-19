بالصور – كيف يمضي قصي خولي وقته مع ابنه؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 فبراير 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

نشر الممثل السوري قصي خولي سلسلة صور عبر “إنستغرام” مع ابنه يحمله على الثلج ويقبله ما أثار إعجاب محبيه. وأرفق الصور بوسم: #العميد_فارس_خولي. وانهالت التعليقات على الصور.

يشار إلى أن آخر أعمال خولي مسلسل “لا حكم عليه” الذي عرض على إحدى المنصات وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته عدد من النجوم بينهم فاليري أبو شقرا، طوني عيسى، كارلوس عازار، عبدو شاهين كارين سلامة، ايلي متري وهو من كتابة نادين جابر واخراج فيليب اسمر.