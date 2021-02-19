شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع يفصل أحمد عز عن الانتهاء من مسلسله "هجمة مرتدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسبوع واحد وينتهى النجم أحمد عز من تصوير مشاهده الأخيرة من مسلسله الجديد "هجمة مرتدة"، الذى يعرض خلال شهر رمضان المقبل، وبدأ مخرج العمل أحمد علاء فى مونتاج الحلقات الأولى من العمل استعداداً للعرض فى رمضان وتسليم الحلقات الأولى للجهة المنتجة.

ويجسد عز فى المسلسل دور شاب يعمل فى الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح فى التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدى مسئولى الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

من ناحية أخرى يستعد أحمد عز لتصوير المشاهد الأولى من فيلمه الجديد "الجريمة"، للمخرج شريف عرفة، ويجسد من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا علي عقب وتدور الأحداث في إطار الأكشن.

فيلم "الجريمة" وهو رؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة، ويشارك فى بطولته ماجد الكدوانى وسيد رجب وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن وسيبدأ تصوير أول مشاهده خلال الأيام المقبلة بالغردقة.