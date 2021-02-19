شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد: تعرضت للتحرش الجسدى ودافعت عن نفسى بكل قوتى وجريت على طول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة سميرة سعيد ضيفة على برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على قناة Dmc، حيث تحدثت عن فترة المراهقة وكيف حافظت على نفسها، قائلة: "لم يحدث لى تحرش بشكل واضح، لكن كان بيحصل معاكسات عادية وطالما مفيش استجابة الموضوع بينتهى خلاص". وأضافت سميرة سعيد: "أفتكر كمان لما رحت أنا وصحباتى غابة اسمها غابة المعمورة، وكان في واحد كبير شوية في السن وقال صيدة بقى، وبدأ يقول كلام مش لطيف وجاى علينا، ولكن البنات نسوه اسمه تماما". وبسؤالها هل واجهت وتصديت لتحرش قالت سميرة سعيد: "أنا للأسف حصل مرة قبل كدة وكان في تحرش جسدى"، مؤكدة على حد قولها: "لقيت نفسى بكل ما فى قوتى بدفسه في البتاع ده وجريت على طول".

وطرحت الديفا سميرة سعيد مؤخرا أحدث أغنياتها والتى تحمل اسم "بحب معاك"، وحققت مليونى مشاهدة علي مواقع اليوتيوب خلال أسبوع وهي أولى أغاني ألبومها الجديد، وهي من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة، وهي الأغنية التي لاقت قبولا كبيرا لدى الجمهور، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام.

وتتعاون الديفا سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من: محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، احمد حسام.