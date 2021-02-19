سميرة سعيد: والدتى خلفت 8 وفضل وزنها 46 كيلو والأطفال فى المدرسة ضربونى بالطوب

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة سميرة سعيد ضيفة على برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على قناة Dmc، حيث تحدثت عن والديها قائلة: "أنا مبسوطة إننا 8 أخوات لأن بجد هما سند، وأمى خلفتنا وفضل وزنها 46 كيلو طول الوقت، وأنا نفسى مش رشيقة زيها للدرجة اللى هي فيها".

وأضافت سميرة سعيد: "والدى كان حنين بس مش مبين، وكان بيقلق على عياله وواعى بكل تفاصيل المستقبل، وحنيته كانت بتبان لما حد يمرض أو يحصله حاجة، بيظهر خوفه علينا وكدة وقتها، وأهم حاجة عملها معانا هو إن خلانا كلنا نتعلم، ولما كنا بنغلط مكنش بيواجهنا ولكن بيصدر والدتى لأنها مش بتتكسف إنها تقول حاجة تزعل".

وعن تعامل الأطفال معها في المدرسة وقت شهرتها قالت سميرة سعيد: "كنت طلعت في برنامج مواهب واشتهرت جدا وكانوا بيسمونى الطفلة المعجزة وقتها عشان متقمصة أم كلثوم في كل تفاصيلها، والأطفال وقتها اتحرشوا بيا من نوع تانى زى مثلا وأنا واقفة يخبطنى بكتفه وهو ماشى ويروح يقول لأصحابه شوفت عملت فيها إيه، واتحدفت بالطوب كمان".