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شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد: والدتى خلفت 8 وفضل وزنها 46 كيلو والأطفال فى المدرسة ضربونى بالطوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة سميرة سعيد ضيفة على برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على قناة Dmc، حيث تحدثت عن والديها قائلة: "أنا مبسوطة إننا 8 أخوات لأن بجد هما سند، وأمى خلفتنا وفضل وزنها 46 كيلو طول الوقت، وأنا نفسى مش رشيقة زيها للدرجة اللى هي فيها".
وأضافت سميرة سعيد: "والدى كان حنين بس مش مبين، وكان بيقلق على عياله وواعى بكل تفاصيل المستقبل، وحنيته كانت بتبان لما حد يمرض أو يحصله حاجة، بيظهر خوفه علينا وكدة وقتها، وأهم حاجة عملها معانا هو إن خلانا كلنا نتعلم، ولما كنا بنغلط مكنش بيواجهنا ولكن بيصدر والدتى لأنها مش بتتكسف إنها تقول حاجة تزعل".
وعن تعامل الأطفال معها في المدرسة وقت شهرتها قالت سميرة سعيد: "كنت طلعت في برنامج مواهب واشتهرت جدا وكانوا بيسمونى الطفلة المعجزة وقتها عشان متقمصة أم كلثوم في كل تفاصيلها، والأطفال وقتها اتحرشوا بيا من نوع تانى زى مثلا وأنا واقفة يخبطنى بكتفه وهو ماشى ويروح يقول لأصحابه شوفت عملت فيها إيه، واتحدفت بالطوب كمان".
وطرحت الديفا سميرة سعيد مؤخرا أحدث أغنياتها والتى تحمل اسم "بحب معاك"، وحققت مليونى مشاهدة علي مواقع اليوتيوب خلال أسبوع وهي أولى أغاني ألبومها الجديد، وهي من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة، وهي الأغنية التي لاقت قبولا كبيرا لدى الجمهور، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام.
وتتعاون الديفا سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من: محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، احمد حسام.