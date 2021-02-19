شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يصالح ابنته: أنا فعلا كنت بايخ.. وأسما: مقدرش أزعل حضرتك "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن هناك ثمة مشكلة بين الفنان شريف منير وابنته أسما، لكنها لم تدم طويلا، حيث حرص الفنان القدير على مصالحة ابنته سريعا، مؤكدا أنه كان "بايخ" معها معتذرا لها، بينما ردت أسما: "أنا مقدرش أزعل حضرتك، على راسى وفى قلبى، بجد فرحتنى بشكل مش عادى".



شريف منير وابنته أسما

ونشر شريف منير فيديو يجمع لقطات بينه وبين ابنته، على نغمات أغنية "أحلى بنوتة" لمدحت صالح وعفاف راضى، عبر حسابه على إنستجرام، صحبه بتعليق: "أنا منزّل الكليب ده علشان بصالح أسما.. بنتى وحبيبتى.. لأنى كنت مزعلها.. متزعليش منى يا أسما أنا فعلاً كنت بايخ".

فيما ردت أسما، على والدها، من خلال التعليقات، قائلة: "أنا مقدرش أزعل حضرتك، على راسى وفى قلبى، بجد فرحتنى بشكل مش عادى، طريقتك فى الصلح جميلة وكبيرة عندى أوى.. بحبك وربنا ما يحرمنى منك أبداً".





من ناحية أخرى، كشف الفنان شريف منير عن صورة جديدة من كواليس فيلم "السرب" الذى يشارك فى بطولته، ويتناول العمل قصة حقيقية عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية فى ليبيا ضد تنظيم داعش الإرهابى.

ونشر منير، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، أمام إحدى الطائرات المقاتلة التى نفذت المهمة ضد داعش، وظهر وهو يرتدى الملابس العسكرية لضباط الطيران، وكتب: "السرب"، وسرعان ما حصدت الصورة عددا كبيرا من التعليقات والإعجابات.

وطرحت شركة سينرجى، برومو فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، الذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية فى ليبيا ضد داعش.