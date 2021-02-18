أول اختبار أوروبي لمديرة منظمة التجارة العالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسعى الاتحاد الأوروبي، بكل ثقله لإصلاح منظمة التجارة العالمية، وفق استراتيجية تجارية جديدة، معولة على تعاون أوثق مع إدارة جو بايدن.

وسيضع الاتحاد الأوروبي مكافحة التغيّر المناخي في محور تجارته الخارجية، حسب الاستراتيجية التي كشفتها بروكسل، الخميس.

احترام اتفاق باريس

وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس إنه في مواجهة "تحديات" ما بعد الجائحة "يجب أن تدعم السياسة التجارية بشكل كامل التحولات البيئية والرقمية لاقتصادنا".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن المفوضية التي تقود السياسة التجارية للاتحاد تأمل "تولي زمام جهود الإصلاح الدوليّة" لمنظمة التجارة العالمية.

وفي الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى توجيه التجارة الأوروبية خلال العقد القادم، تقترح المفوضية إخضاع الاتفاقيات التجارية المستقبليّة لاحترام اتفاق باريس حول المناخ المبرم عام 2015، وهو شرط غائب في الاتفاقيات السابقة التي وقعها التكتّل.

تردد حول اتفاق دول الميركوسور

وتسبّب مسائل البيئة والمناخ ترددا لدى بعض الدول الأوروبية عن المصادقة على اتفاق التبادل التجاري الحر بين دول الميركوسور (الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي) والاتحاد الأوروبي، لا سيما المخاوف من الإزالة الواسعة للغابات في الأمازون.

وترغب بروكسل في تعزيز استقلاليتها عن الولايات المتحدة والصين، القوتان التجاريتان الكبيرتان، عبر سياسة نشطة ترتكز على تعددية الأطراف لاسيما مع الهند ودول إفريقية.

ويرى الاتحاد الأوروبي، أن إعادة التوازن في التبادلات العالمية يمر عبر مراجعة عميقة لمنظمة التجارة العالمية (164 عضوا) التي يشملّها تراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها.

وتتهم واشنطن الصين بارتكاب تجاوزات تجارية وتعتبر أن قواعد المنظمة غير كافية لكبحها.

تعاون بايدن

وتقدّر المفوضيّة الأوروبيّة أن تسمية النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيويلا على رأس منظمة التجارة العالمية، والتي تتولى مهامها في بداية مارس/آذار، تمثل "فرصة لبداية جديدة".

ويعوّل الأوروبيون كذلك على تعاون أوثق مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد 4 أعوام عاصفة بسبب السياسات الحمائيّة لسلفه دونالد ترامب.

وأكد الاتحاد الأوروبي، الخميس، أنه سيضع آليات في الاتفاقيات التجارية التي يبرمها لضمان عدم تورط الشركات في العمل القسري، وهو موضوع حسّاس، لاسيما بعد توقيع بروكسل اتفاقية مثيرة للجدل حول الاستثمار مع الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.