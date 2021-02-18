شكرا لقرائتكم تيم حسن ووفاء كيلاني ينفيان الطلاق بـ"قلب أحمر وبوالين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رغم أن الثنائي الفنان السوري تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني لم يخرجا مباشرة ويكذبا إشاعات انفصالهما، التي كانت قد أثيرت قبل فترة، إلا أنهما قررا الرد بطريقتهما.

فبعدما ظهرا معاً في سوريا الشهر الماضي في جنازة المخرج الراحل حاتم علي، عادت وفاء ونشرت الثلاثاء، صوراً لها أثناء احتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان السوري تيم حسن، نافية أخيراً وبشكل مباشر أي إشاعات عن الانفصال.

وشاركت الكيلاني جمهورها أجواء الاحتفال، فأطلت مع زوجها تيم عبر إنستغرام ومعهما قالب عيد الميلاد الذي تزين بقلب أحمر دليلاً على الحب.

يشار إلى أن وفاء الكيلاني وتيم حسن كانا تزوجا في مايو من عام 2017.