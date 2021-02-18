شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد: احنا 8 أخوات وواضح مكنش فى تحديد نسل والكهربا كانت بتقطع كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سميرة سعيد، خلال استضافتها في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى، المذاع على قناة Dmc: "احنا 8 إخوات، وواضح إن مكنش في تحديد نسل في المغرب والحياة مقتصرة على التليفزيون والحياة الأسرية، والكهربا كانت بتتقطع كتير". وأضافت سميرة سعيد: "والدى طبعا كان كويس ماديا، وقادر يكفى تعليمنا وحياتنا، وكل إخواتى اتعلموا وأخدوا شهادات، وأخويا أنيس سافر بلجيكا وحضر ماجستير وتزوج من بلجيكية وعايش هنا ولديه 3 بنات". وتابعت سميرة سعيد: "أكتر مشهد مش بنساه كل شوية لما والدى ييجى كان يبقى شايل حاجات كتير طبعا عشان يقدر يسد أبناءه، وكمان منساش أبدا بيتنا في حى اسمه مابيلا، والغرفة اللى كنا بنلعب فيها وكان وقتها اخويا أمل بنتخانق سوا على مريلة المدرسة".

وطرحت الديفا سميرة سعيد مؤخرا أحدث أغنياتها والتى تحمل اسم "بحب معاك"، وحققت مليونى مشاهدة علي مواقع اليوتيوب خلال أسبوع وهي أولى أغاني ألبومها الجديد، وهي من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة، وهي الأغنية التي لاقت قبولا كبيرا لدى الجمهور، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام.

وتتعاون الديفا سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من: محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، احمد حسام.