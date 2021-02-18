شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد: كنت طفلة أروبة وشقية وأعمامى كانوا معترضين على دخولى مجال الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة سميرة سعيد ضيفة على برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على قناة Dmc ، حيث تحدثت عن طفولتها ومشوارها الفنى، قائلة: "وأنا صغيرة كنت شقية جدا وطفلة مشهورة والشقاوة خلتنى أتعامل مع الكبار كإنى واحدة كبيرة، فكانوا بيقولوا عليا دى أروبة، ويمكن ده بسبب احتكاكى من وأنا عندى 9 سنين مع ناس كبيرة وملحنين كبار، ومكنتش بتعاون مع أطفال خالص حتى زملائى في المدرسة مكنتش مختلطة معاهم أوى".

وأضافت سميرة سعيد: "الشهرة جزء من حياتى، وطول الوقت كانت بتقفل عليا الحياة أكتر، ولكن سجن الشهرة ده أنا اخترته من صغرى وأنا بحب أكون مع الناس اللى بيحبونى وبحبهم دول".

وتابعت سميرة سعيد: "أنا شخصية مش عصبية وهادية ولكن زى ما بيقولوا أنا أروبة بفهم وبلقط بسرعة زى والدتى"، وعن عائلتها قالت: "كنا عيلة سعيدة، ولكن مثل أي بيت لا تخلوا من الخناقات بين الأخوات ولكن كنا سعداء لأن كمان الحياة كانت بسيطة وقتها".

واستكلمت سميرة سعيد: "والدى ووالدتى كان بينكاشوا بعض وينكافوا بعض لأن والدتى كانت بتقوله أنا من عيلة متفتحة وأهل الفاس هم العلم والثقافة، وانتوا أهل الرباط قاعدين في بيوتكوا مبتخرجوش ومتحفظين، وهو كذلك ولكن كان في حدود الاحترام".

وتابعت: "عيلة والدتى عيلة متفتحة جدا، والسيدات متعلمات وبيلبسوا قصير من وقتها والواحدة تكون خارجة متشيكة، وأهل الرباط العكس تماما وإن كل ده عيب ولا يصح، حتى يوم لما بدأت أغنى أحد أعمامى قال لوالدى إزاى واحدة من العيلة تطلع تغنى وكدة، وابتدوا يبقوا ضد أخوهم عشان كدة، ولكن والدى كان مختلفا عن باقى العيلة كان متفتح شوية لأن شغله مع الحزب وله أصدقاء كتير في المقاومة، فكان واعى ومثقف جدا".