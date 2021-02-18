شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ الحلقة الأخيرة.. مجدى يقتل بودا لحماية لؤلؤ ويبلغ عن نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت لؤلؤ إلى منزلها بعدما انتهت من التحقيق معها واثبات التهمة على والدها بمحاولة قتلها ومساعدة نهال – نجلاء بدر، وداليا – هيدى كرم، وذلك في الحلقة الـ 40 والأخيرة من مسلسل "لؤلؤ" على قناة ON، لتفاجأ بوجود بودا – محمد الشرنوبى - يعزف على البيانو، ويواجهها بأنه قتل مروى مثلما تم الاتفاق معها وأنه علم أنها اتفقت مع مروى – هدير عبد الناصر – أيضا على قتله إلا أن الأخيرة لم تضع له السم مثلما كانت تخطط لؤلؤ.

يهدد بودا لؤلؤ، بأنه سينتقم منها ويساومها بفيديو اغتصابه لها مقابل إعطائه 30 مليون جنيه وإلا سينشره على النت ويفضحها، لتؤكد له لؤلؤ أنه إذا نشر الفيديو سيكون هو متهم باغتصابها، خاصة وأنها تظهر تحت تأثير مخدر، إضافة إلى تهديدها باستعمال السوشيال ميديا لصالحها ويكون هذا ضغط كبير على بودا كما أنها ستتقدم ببلاغ بالواقعة.

طارق يزور نهال وطليقته داليا في السجن ويؤكد للأخيرة أنه سيخبر ابنهما مالك أن والدته قد ماتت، بينما يذهب بودا إلى كاميليا – نرمين الفقى، ويعرض عليها حصولها على فيديو اغتصاب لؤلؤ وفضحها على السوشيال ميديا حتى يخلوا لها الجو وتصبح بمفردها على الساحة، وذلك مقابل إعطائه مليون دولار، لتذهب كاميليا إلى لؤلؤ وتخبرها بما حدث وتعرض عليها مساعدتها.

يلجأ مجدى - ادوار - لطارق - أحمد زاهر ويخبره بالحقيقة وأن لؤلؤ مظلومة، ليذهب طارق إلى بودا ويضربه ويعرض عليه اعطائه كل الأموال التى يريدها مقابل الحصول على الفيديو، ويعود إلى لؤلؤ ويعتذر لها على كل ما حدث منه وأنه مازال يحبها، فيما لم يجد مجدى مفرا من التخلص من بودا لحماية لؤلؤ التى أحبها طوال الوقت وهى اعتبرته أخا لها، ويذهب إلى بودا ويقتله ويحرق اللاب توب وكل الفلاشات الموجود عليها الفيديو ويبلغ عن نفسه.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.



مسلسل لؤلؤ الحلقة الأخيرة



مسلسل لؤلؤ الحلقة الأخيرة



مسلسل لؤلؤ الحلقة الأخيرة



مسلسل لؤلؤ الحلقة الأخيرة



مسلسل لؤلؤ الحلقة الأخيرة



مسلسل لؤلؤ الحلقة الأخيرة



مسلسل لؤلؤ الحلقة الأخيرة



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مسلسل لؤلؤ الحلقة الأخير