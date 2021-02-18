شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج رؤوف عبد العزيز ينتهى من تصوير نصف أحداث "الطاووس".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج رؤوف عبد العزيز من تصوير أكثر من نصف مشاهد مسلسله الجديد "الطاووس"، وهو من بطولة جمال سليمان وعدد كبير من الفنانين، والمقرر عرضه في الموسم الرمضانى المقبل بعد أن قطع شوطا كبيرا فى العمل خلال الأسابيع الماضية منذ انطلاق التصوير.

وقام المخرج رؤوف عبد العزيز بتصوير أغلب مشاهد مسلسل "الطاووس" في جاردن سيتى ومدينة الانتاج الإعلامى واستوديو مصر وتصوير خارجى بفيلا بمدينة الشيخ زايد، بالإضافة إلى بعض الشوارع في مصر الجديدة.

مسلسل "الطاووس"، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، وفرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

يذكر أن آخر الأعمال التى شارك فيها جمال سليمان بطولة الجزء الثانى من مسلسل "الحرملك"، والجزء الثانى من مسلسل "أفراح إبليس"، كما شارك فى رمضان 2019 بمسلسل "زى الشمس".



