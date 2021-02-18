شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا عبر محمد مهران عن اعتزازه بكتابة سيناريو مسلسل لؤلؤ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد مهران، كاتب سيناريو وحوار مسلسل لؤلؤ، للفنانة مى عمر، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية وإعجاب الجمهور بالمسلسل، معبرا عن امتنانه لإحدى الأقلام التى كتبت بها سيناريو المسلسل من بين 14 قلما كتب بها، مهنئا صناع المسلسل بهذا النجاح.



محمد مهران

ونشر مهران، صورة القلم، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: "القلم ده هو واحد من 14 قلم كتبت بيهم سيناريو وحوار مسلسل لؤلؤ، كلهم حبرهم خلص، لكن هيظل القلم ده ليه معزه خاصة عندى، لأنه أول قلم أخلص حبره".

وأضاف مهران: "الحمد لله إن المسلسل عجب الناس ونجح نجاح كبير، وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى واجتهاد كل فرد اشتغل فى العمل ده، مبروك لكل صناع العمل النجاح الكبير".



محمد مهران

ودخل الممثل محمد مهران تجربة جديدة فى عالم الكتابة، حيث أسند له صناع مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر، كتابة سيناريو العمل الذى أنتجته شركة سينرجى.

وبدأت أحداث الحلقة الـ 40 والأخيرة من مسلسل "لؤلؤ" الذى يتم عرضه على قناةON، مساء اليوم الخميس، بمفاجأة فجرتها لؤلؤ – مى عمر – ألا وهى تسليم والدها سيد – حمدى هيكل – ودالياً – هيدى كرم، ونهال – نجلاء بدر إلى الشرطة، حيث وصلت إلى المطعم الذى يجلس فيه الثلاثى بناء على طلبها من والدها إحضارهم فى هذا المكان لتأتى إليهم وتواجههم بتحريضهم على قتلها.

جلست لؤلؤ وواجهت داليا ونهال باتفاقهما مع والدها على قتلها، وتعترف داليا ونهال لها بتحريض والدها سيد على قتلها وأنهما غير قلقين من تسجيل سيد لهما لأن هذا التسجيل سيكون غير معترف به لأنه تم بغير إذن نيابة إلا أن لؤلؤ تفاجئهم بدخول الشرطة عليهم وتسجيل ما دار بينهم والقبض على الثلاثي، حيث قالت لوالدها "معلش يا أبو السيد أنا بعتك".

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.