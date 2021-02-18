شكرا لقرائتكم خبر عن دارين حداد بعد إصابتها بكورونا: أشعر بضيق تنفس لأننى أعانى من الربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة التونسية دارين حداد تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، موضحة لـ"الخليج 365" أنها كانت ترتبط بسفر من أجل العمل، وطُلب منها عمل اختبار PCR حتى يرسلوا لها جميع أوراق السفر، وفوجئت بأن النتيجة جاءت إيجابية، لتخضع على الفور للحجر الصحى في منزلها الذى تعيش فيه بمفردها لمدة أسبوعين.

وأشارت دارين أنها شعرت في الثلاثة أيام ما قبل خضوعها لاختيار الـ PCR ببعض التعب، ولكنها لم تتخيل أن تكون مصابة بفيروس كورونا خاصة وأنها كانت تتناول علاج البرد العادى، موضحة أنها أجرت الاختبار من أجل الشغل وليس للكشف على نفسها وقالت: "الحقيقة أنا مصدومة".



دارين حداد

وأوضحت دارين حداد أنها مصابة بـ "الربو" وذلك يكون له تأثير في التعامل مع فيروس كورونا، حيث تشعر بألم في الصدر وكذلك في الظهر، إضافة إلى معاناتها من ضيق تنفس بعض الشيء، وذلك يكون أصعب مع الإصابة بالربو لافتة أنها ستجرى مسحة جديدة بعد أسبوعين من الحجر بالمنزل.

وترتبط دارين حداد بتصوير مسلسل "رهبة" الذى كان يحمل اسم "فوبيا"، حيث استأنفت مشاهدها خلال الأسابيع الماضى بعد توقف 3 سنوات، وهو بطولة فتحى عبد الوهاب وأيتن عامر وميرهان حسين وأحمد صفوت ومى القاضى وأحمد فؤاد سليم وطارق عبد العزيز ومحسن منصور وبهاء ثروت وناصر سيف، ومن تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.