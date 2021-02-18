بالصور| غدا.. "MBC مصر" تعرض "رمي جتت" لـ"مسرح مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرض قناة MBC مصر، غدا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء، أحدث عروض مسرح مصر، وتحمل عنوان "رمي جتت".

تدور أحداث مسرحية "رمي جتت"، تدور أحداثها حول جريمة قتل تقع في منزل بعض الطلبة، مما يسبب لهم مشاكل عديدة ويفجر الكثير من المواقف الضاحكة بصورة ساخرة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي، مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم: علي ربيع، ومصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.