فن ومشاهير

راقصة شهيرة تثير الجدل: أقرأ المعوذتين قبل الرقص (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر المذيع العراقي نزار الفارس، برومو حلقته مع الراقصة إليسار، المقرر عرضها غدا الجمعة عبر قناة الرشيد العراقية.

وخلال البرومو قالت "إليسار"، إنها تتمنى الظهور مع الفنان محمد رمضان، وإنها تواظب على قراءة المعوذتين قبل الرقص، وتكون محتشمة تماما، مرتدية عباءة ولا يظهر من جسدها شيء.

نزار الفارس أثار الجدل مؤخرًا بعد حلقته مع الفنانة ، التي قالت خلالها عددا من التصريحات وعرضتها لانتقادات لاذعة من قبل الجمهور، فضلًا عن تقديم عدد المحامين ببلاغات ضدها، وأصدرت النيابة قرارا بإحالة البلاغ للمحكمة.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا