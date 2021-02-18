راقصة شهيرة تثير الجدل: أقرأ المعوذتين قبل الرقص (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر المذيع العراقي نزار الفارس، برومو حلقته مع الراقصة إليسار، المقرر عرضها غدا الجمعة عبر قناة الرشيد العراقية.

وخلال البرومو قالت "إليسار"، إنها تتمنى الظهور مع الفنان محمد رمضان، وإنها تواظب على قراءة المعوذتين قبل الرقص، وتكون محتشمة تماما، مرتدية عباءة ولا يظهر من جسدها شيء.

نزار الفارس أثار الجدل مؤخرًا بعد حلقته مع الفنانة رانيا يوسف، التي قالت خلالها عددا من التصريحات وعرضتها لانتقادات لاذعة من قبل الجمهور، فضلًا عن تقديم عدد المحامين ببلاغات ضدها، وأصدرت النيابة قرارا بإحالة البلاغ للمحكمة.