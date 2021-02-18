تامر حسني يسترجع ذكرياته في "الكونسرفتوار": "صورة تعنيلي كتير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان تامر حسني صورة له من كواليس تصوير إعلان جديد بالمعهد العالي للموسيقى، المعروف بمعهد "الكونسرفتوار"، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق "تامر"، على الصورة قائلًا: "يا نهار الشوق على أجمل ناس، الصورة دي من تصوير إعلان جديد ليا بس تعنيلي كتير أوي، عشان كدا حبيت أكلمكم عليها وبعد ما أخلص كلام هتتأكدوا إنها تعنيلكم إنتوا كمان هحاول أختصر".

وتابع: "من سنين كنت مكان الأطفال الجميلة دول بدرس الموسيقى هنا في الكونسير ڤاتوار، ولما كان يدخل علينا فنان مشهور كنا بنفرح أوي وبيبقى عندنا حالة ذهول، وكنت بقول يارب في يوم من الأيام أكبر وأنجح وأدخل نفس الدخلة دي وأنا فنان مشهور، وأشوف نفس النظرة الجميلة دي في عيون التلاميذ والأساتذة".

وأضاف: "الحقيقة إني لما دخلت عليهم شفت نظرة أكبر بمليون مرة من اللي حلمت بيها، نظرة حب وبكاء ومثل أعلى وأسئلة كتير منهم عن مشواري، وفضلت يوم كامل أثناء التصوير بحكيلهم وبشجعهم، واتمشينا في كل مكان داخل المعهد درست فيه ولعبت فيه".

واختتم تامر حسني حديثه قائلًا: "هقول حاجة وكل واحد يقيسها على مجاله، أكتر حد فيكوا هيحب النظرة والمعنى اللي في الصورة وهيتمناه وهيتعب له، هو أول واحد هيوصله بس كدا، نهاركم جميل زيكم".

من جانب آخر، طرح تامر حسني، مطلع يناير الماضي، فيديو كليب أغنية "خليك فولاذي" من ألبوم يحمل نفس الاسم، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكس خالد سند، ماستر أمير محروس، ومن إنتاج شركة "روتانا".