تامر حسني يسترجع ذكرياته في "الكونسرفتوار": "صورة تعنيلي كتير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نشر الفنان تامر حسني صورة له من كواليس تصوير إعلان جديد بالمعهد العالي للموسيقى، المعروف بمعهد "الكونسرفتوار"، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
وعلق "تامر"، على الصورة قائلًا: "يا نهار الشوق على أجمل ناس، الصورة دي من تصوير إعلان جديد ليا بس تعنيلي كتير أوي، عشان كدا حبيت أكلمكم عليها وبعد ما أخلص كلام هتتأكدوا إنها تعنيلكم إنتوا كمان هحاول أختصر".
وتابع: "من سنين كنت مكان الأطفال الجميلة دول بدرس الموسيقى هنا في الكونسير ڤاتوار، ولما كان يدخل علينا فنان مشهور كنا بنفرح أوي وبيبقى عندنا حالة ذهول، وكنت بقول يارب في يوم من الأيام أكبر وأنجح وأدخل نفس الدخلة دي وأنا فنان مشهور، وأشوف نفس النظرة الجميلة دي في عيون التلاميذ والأساتذة".
وأضاف: "الحقيقة إني لما دخلت عليهم شفت نظرة أكبر بمليون مرة من اللي حلمت بيها، نظرة حب وبكاء ومثل أعلى وأسئلة كتير منهم عن مشواري، وفضلت يوم كامل أثناء التصوير بحكيلهم وبشجعهم، واتمشينا في كل مكان داخل المعهد درست فيه ولعبت فيه".
واختتم تامر حسني حديثه قائلًا: "هقول حاجة وكل واحد يقيسها على مجاله، أكتر حد فيكوا هيحب النظرة والمعنى اللي في الصورة وهيتمناه وهيتعب له، هو أول واحد هيوصله بس كدا، نهاركم جميل زيكم".
من جانب آخر، طرح تامر حسني، مطلع يناير الماضي، فيديو كليب أغنية "خليك فولاذي" من ألبوم يحمل نفس الاسم، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكس خالد سند، ماستر أمير محروس، ومن إنتاج شركة "روتانا".